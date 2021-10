Mühlhausen: Ausstellung in St. Josef endet

Werke von Hildegard Hendrichs sind noch bis Samstag in der Josefskirche in Mühlhausen zu sehen.

Mühlhausen. Es gibt einen Abschlussabend mit Musik und Texten in Mühlhausen.

Am Samstag endet die Ausstellung mit Werken der Thüringer Künstlerin Hildegard Hendrichs (1923 – 2013) in der katholischen Kirche St. Josef in Mühlhausen. Sieben Wochen lang waren ihre Werke zu sehen.

Am Freitag, 29. Oktober, findet in der Kirche in der Waidstraße 26 zum Abschluss ein Abend statt, an dem Kompositionen, Lieder und autobiografische Texte der Künstlerin zu hören sind. Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.