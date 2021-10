Zu Verkehrseinschränkungen kommt es in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen.

Mühlhausen: Bauarbeiten in Wanfrieder Straße

Mühlhausen. Weil ein Hydrant repariert werden muss, kommt es in der Wanfrieder Straße zu Behinderungen.

In der Wanfrieder Straße in Mühlhausen, zwischen Altenburgstraße und Dorlaer Straße, wird es vom 18. bis 22. Oktober zu Verkehrseinschränkungen kommen. Grund dafür ist die dringende Reparatur eines Hydranten. Die Bauarbeiten werden unter halbseitiger Straßensperrung ausgeführt. Die Einfahrt in die „Dorlaer Straße“ kann aus Richtung Stadt kommend nicht mehr gewährleistet werden. Eine Umleitung erfolgt über den Obermühlenweg.