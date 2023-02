Mühlhausen bekommt erstes Haus, das mehr Energie zur Verfügung hat, als es braucht

Mühlhausen. Mühlhausens neuer Ortsteil Hollenbach wird immer jünger. Nun wird dort auch in Sachen Strom und Wärme ein Pilotprojekt gestartet. Und das soll Nachfolger finden.

Das Baugebiet am Eichenweg in Hollenbach füllt sich. Das Gelände hatte die Gemeinde Anrode, zu der Hollenbach bis Jahresbeginn gehört hat, erschließen lassen. 29 Bauplätze entstanden. „Die ersten sechs Häuser waren 2017 recht schnell gebaut. Danach stockte es, obwohl wir unser Baugebiet vielfältig beworben haben“, sagt Ortsbürgermeister Marcel Hentrich (CDU).

2022 hat die Gemeinde das letzte Grundstück verkauft – an den Küllstedter David Hagedorn, der bereits mit dem Bauen begonnen hat.

Dorf eines der wenigen, in dem die Einwohnerzahl wächst

23 der 29 Grundstücke sind inzwischen bebaut. Mit Folgen fürs Dorf, das seit Jahresbeginn zu Mühlhausen gehört. Der 320-Einwohner-Ort wird immer jünger; es gibt immer mehr Kinder. Hollenbach ist einer der wenigen Orte im Landkreis, der in den letzten Jahren Einwohner hinzugewonnen hat.

Derzeit entsteht in Hollenbach, am Eichenweg, das erste Aktivenergiehaus der Region. Gebaut wird es von Hagedorn und seinem Sohn Lucas. Beide hatten sich in der Vergangenheit einen Namen damit gemacht, Häuser zu sanieren, so in der Kiliani- und der Erfurter Straße in Mühlhausen, nun entsteht ein Einfamilienhaus.

150 Quadratmeter Solarplatten sind auch dem Dach montiert. Entstanden ist das Haus in Holzrahmenbauweise. Ein halbes Jahr soll zwischen dem Fertigen der Bodenplatte und dem Einzug liegen.

Ein Modell, von dem sich Hagedorn einiges verspricht. Interessenten gebe es weit über den mitteldeutschen Raum hinaus.

Zweite Miete kommt häufig über die Nebenkosten

Denn der Bau eines Einfamilienhauses wird heute mehr denn je zur finanziellen Herausforderung. Hagedorn spricht von der zweiten Miete, die über die Nebenkostenabrechnung auf die Familien zukommt. Und: Wenn man heute baut, müsste man angesichts von Preissteigerungen und der höheren Zinsen vier Euro pro Quadratmeter mehr an Miete aufrufen als vor einem halben Jahrzehnt. „Es geht nur über Null-Energie-Häuser, auch wenn die Erfahrungen anderer Bauherren dazu sehr überschaubar sind.“

Hagedorn will zudem im Werra-Meißner-Kreis ein solches Null-Energie-Haus verkaufen. Erste Erfahrungen hat er in Geisleden im Eichsfeldkreis gesammelt. Für anderthalb Millionen Euro entstand ein Mehrfamilienhaus. In allen drei Fällen gilt: „Wir haben ein kleines Kraftwerk gebaut“, sagt Hagedorn. Das Überangebot an Kilowattstunden soll ins Netz eingespeist werden. „Wenn es nötig ist, wird zurückgekauft.“

Ein Standardhaus zu bauen, funktioniert nach Ansicht von David Hagedorn heute nicht mehr. Energieeinsparungen stünden im Vordergrund. Das bedeutet für den Investor: kein Öl, kein Gas, Strom sparen, den Energiebedarf so niedrig zu halten, wie es irgendwie geht, und sich so unabhängig von außen zu machen wie möglich. Hagedorn findet eine gute Dämmung, Dreifach-Verglasungen und den Einsatz von Photovoltaikanlagen wichtig.

Für Hollenbach soll es nicht das letzte Einfamilienhaus bleiben. Und das liegt nicht nur daran, dass Hagedorn gern in verbleibende Grundstücke am Eichenweg investieren will. Die mittelfristige Erweiterung des Baugebiets ist im Fusionsvertrag mit Mühlhausen festgeschrieben, sagt Bürgermeister Hentrich.