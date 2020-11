Mühlhausen: Beratung für Hörgeschädigte nur online

Die persönliche Beratung des Sozialen Dienstes für Hörgeschädigte in Thüringen kann wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht vor Ort, sondern nur per Telefon oder online stattfinden. Am 9. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr sind die Berater in Weimar unter der Nummer 03643 / 422155, unter der E-Mail-Adresse sozialerdienst@ov-weimar.de und unter www.ov-weimar.de erreichbar.