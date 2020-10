Um junge Menschen in Ausbildungen zu vermitteln, fördert die Arbeitsagentur eine sogenannte Einstiegsqualifikation. „Es ist im Grunde ein Langzeitpraktikum von sechs bis zwölf Monaten“, so Mario Greiner von der Arbeitsagentur. Das Ziel sei, den Beruf kennenzulernen und im Idealfall in eine Ausbildung einzusteigen.

„Das bieten wir Jugendlichen an, die noch in der Orientierungsphase sind oder noch nicht bereit für eine Ausbildung. Sie können so herausfinden, wo ihre Interessen und ihre Stärken liegen.“ Über drei Viertel aller jungen Menschen, die eine Einstiegsqualifikation absolvieren, beginnen in dem Beruf eine Ausbildung.

So erging es auch Lara Daniel. Sie hat eine Einstiegsqualifikation bei einem Mühlhäuser Friseur hinter sich. „Ich konnte viele Einblicke in die Arbeit gewinnen und selbst entscheiden, ob es passt.“ Sie hat im August ihre Ausbildung zur Friseurin begonnen. „Die Bewerber wissen dann, was sie wollen“, meint Michael Günther. Er ist seit Jahrzehnten im Friseurgeschäft, 1963 legte er seine Meisterprüfung ab. Heute beschäftigt er 16 Mitarbeitende, drei davon Auszubildende.

Wegen der Corona-Krise hat Günther deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Dass er auch in diesem Jahr neue Auszubildende einstellt, stand aber nie in Frage: „Das muss drin sein. Wenn ich mir das nicht leisten kann, kann ich auch zumachen.“ Mit der Einstiegsqualifikation hat er positive Erfahrungen gemacht. „Es ist eine tolle Sache. Die Leute können in der Zeit viel lernen und haben in der Ausbildung einen richtigen Vorteil.“

Die Qualifikation können Jugendliche in allen Berufen absolvieren, die dual ausgebildet werden. „Es ist ein flexibles System“, sagt Greiner. „Die Bewerber können meist schnell loslegen.“ Noch gibt es auch freie Ausbildungsplätze. Bis Januar würden in vielen Betrieben noch Ausbildungsplätze besetzt, obwohl das Ausbildungsjahr schon im August begonnen hat, so Greiner.