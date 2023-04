Begeisterndes Konzert in Divi Blasii: Eine Arie der Bach-Kantate „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ singt hier der vierstimmige Chor des PRJCT Amsterdam mit (von links) Matthias Winckhler (Bass), Maarten Engeltjes (Countertenor), Chris Postuma (Tenor) und Lette Vos (Sopran)

Mühlhausen: Brillante Bach-Werke in der Bach-Kirche

Mühlhausen. Das Amsterdamer Barockprojekt PRJCT begeistert im Rahmen der Thüringer Bachwochen das Publikum mit selten gehörten Arien und einer erstklassigen künstlerischen Leistung.

Das Amsterdamer Barock-Ensemble PRJCT mit seinem musikalischen Leiter, dem niederländischen Countertenor Maarten Engeltjes, gastierte im Rahmen der Thüringer Bachwochen in der Mühlhäuser Divi-Blasii-Kirche. Das mit jungen Spitzenmusikern und –musikerinnen besetzte Kammerorchester und der vierstimmige Kammerchor brillierten. Insbesondere Engeltjes selbst und der aus München stammende Bass-Sänger Matthias Winckhler ließen überwiegend selten gehörte Arien von Johann Sebastian Bach und von Dietrich Buxtehude, Bachs Lehrmeister in jungen Jahren, in Bachs ehemaliger Wirkstätte erschallen.

Ernste Werke, in denen sich Bach mit dem Thema Tod auseinandersetzt, dominierten das anderthalbstündige Konzert. Es gab aber auch fröhliche Klänge. Herausragend war das musikalische Zwiegespräch zwischen der Oboe d’amore des fantastischen Solisten Neven Lesage und Matthias Winckhler, der in der Bach-Arie „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ den Part des Alt übernahm.

Rarität von Bachs Arnstädter Verwandtschaft

Der erste Geiger Josef Zak brillierte im Konzert für Oboe und Violine c-Moll. Das Adagio dieses Konzertes zählt zu den bekanntesten Melodien des Barock-Komponisten Bach. Die Solisten wurden dafür mit starkem Zwischenapplaus belohnt.

Zu den aufgeführten Werken zählte auch „Bleibet nun in eurer Ruh“, die Trauermusik für Fürst Leopold von Anhalt-Köthen, der Bach von 1717 bis 1723 als Kapellmeister engagiert hatte. Das Konzert endete mit der Rarität „Es ist nun aus mit meinem Leben“ von Johann Christoph Bach, eines entfernten Arnstädter Verwandten Bachs, in dem alle vier Sänger und Sängerinnen zum Einsatz kamen.