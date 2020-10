Mühlhausen: Die gemeinsame Sprache entdecken

Elina und Americo Israel von der afrikanischen Trommel-Gruppe „Xigubo“ aus Dingelstädt spielten beim Gottesdienst in der Petrikirche in Mühlhausen.

Dem Turmbau zu Babel macht Gott einen Strich durch die Rechnung. Er zerstreut die Sprache. Das Projekt muss wegen der Verständigungsschwierigkeiten abgebrochen werden. Diesen Bibelvers aus dem ersten Buch Mose nutzte Eberhard Vater, Pfarrer im Ruhestand, am Sonntag im Gottesdienst zur Interkulturellen Woche in der Petrikirche in Mühlhausen, um die Verschiedenheit der Menschen zu verdeutlichen. „Aber nicht die Sprache ist wichtig, sondern die Person“, sagte er.