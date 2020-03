Mühlhausen ehrt Bach - wegen Corona-Krise ohne Publikum

Die Stadt Mühlhausen – mit Referatsleiter Markus Edom (im Bild) – und der Geschichts- und Denkmalpflegeverein der Stadt ehrten am Samstag Johann Sebastian Bach, dessen 335. Geburtstag begangen wurde. Wegen der Corona-Pandemie war die Bevölkerung zu dem Termin in diesem Jahr ausgeladen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Auch das vorgesehene Konzert „Vivaldi meets Bach – Barock trifft Jazz“, das in der Rathaushalle stattfinden sollte, gab es nicht. Es wurde verschoben und findet nun am Sonntag, 27. September, statt. Die Karten behalten laut dem Veranstalter ihre Gültigkeit, können aber auch in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.