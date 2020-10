Mühlhausen: Ein Macho im Schlafanzug und ein Problem

Die 3K-Theaterwerkstatt erlebt am 17. Oktober die erste Premiere in der Corona-Zeit. Es sind zwei kurze Geschichten, die Diana Floetenmeyer und Peter Wagner mit ihrem Stück „Das Problem“ und Thomas Döring („Der Stier auf der Couch“) zeigen – insgesamt etwa 75 Minuten lang und coronakonform ohne Pause.

Es geht um Beziehungsprobleme und Gleichberechtigung. Der romantische Macho (Döring), gekleidet in einen knallroten Schlafanzug, fragt: „Wer ist ein Mann?“, um die „unbestreitbare Überlegenheit eines Mannes aus dem Süden“ aufzuzeigen und festzustellen: „Zwischen Mann und Frau kann es keine Gleichberechtigung geben“. Döring verkörpert „eben einen echten Mann aus dem Süden.“

Für das Zweimannstück „Das Problem“ stehen Wagner und Floetenmeyer als Paar auf der Bühne. Das Problem wölbt sich unterm dem Bauch der Frau. Als spärliche Kulisse für beide Stücke dienen in der Kilianikirche ein gelbes Sofa, eine Tür, Tisch und Stuhl.

40 Gäste können nach dem Hygienekonzept Platz finden; die Premiere ist ausverkauft. Acht Veranstaltungen – zwei sind geschlossene – sind für dieses Jahr geplant. Für einige sind bereits Kartenkontingente von Unternehmen erworben worden, die ihren Jahresabschluss mit etwas Kultur begehen wollen, sagt Floetenmeyer.

Regie führt Rebecca Köbernick. Die 43-jährige gebürtige Mühlhäuserin hat 1994 mit dem „Sommernachtstraum“ in der Jugendgruppe der Theaterwerkstatt begonnen, danach immer mal wieder Workshops gegeben und ist inzwischen bei der Leipziger Pfeffermühle heimisch. Floetenmeyer, Wagner und Döring kennt sie seit dieser Zeit und schätzt sie als „professionelle Amateure“. Mit ihrer „Mühle“ sei die Zahl der Auftritte derzeit recht überschaubar. „Wir werden kaum gebucht“, sagt Köbernick. Gespielt werde deshalb meist im eigenen Haus in Leipzig. Auch da gilt: Die Aufführungen, für die maximal 80 Gäste erlaubt sind, rechnen sich nicht.

Bei der Theaterwerkstatt in der Kilianikirche ist es ebenso. „Wir haben uns als Verein dazu entschieden zu spielen, damit wir nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Döring, der selbst im Vorstand des Vereins mitarbeitet. Und auch Floetenmeyer, eine der beiden Geschäftsführerinnen, meint: „Wir wissen, dass wir draufzahlen.“ Man habe nach der Wahl der Stücke gezielt nach einem Regisseur gesucht, zu dem das Thema passt, sagt Floetenmeyer. Seit Ende August wird in Mühlhausen gemeinsam geprobt – insgesamt 18 Probentage soll es bis Mitte kommender Woche geben. Köbernick selbst hat kein Problem damit, einmal nicht selbst auf der Bühne zu stehen und stattdessen Regie zu führen. So, wie sie es zuweilen auch in der „Mühle“ tut.

Am Premieren-Wochenende will Köbernick die drei Spieler kritisch beobachten, dann auch noch mal bei einer weiteren Aufführung, um Schwächen auszumerzen, die sich im Laufe der Zeit einstellen. „Zu Hause zu arbeiten, so wie jetzt oder beim Gastspiel mit der ’Mühle’ im Winter, vor Familie und Bekannten, das tut immer wieder gut.“