Mühlhausen erinnert an Opfer der Nazizeit

Mit einer Kranzniederlegung vor dem Denkmal für die Opfer des Faschismus auf dem Mühlhäuser Bahnhofsvorplatz erinnerten am Mittwoch die Stadt Mühlhausen, der christlich-jüdische Arbeitskreis im Evangelischen Kirchenkreis, der Geschichts- und Denkmalpflegeverein der Stadt, der Rotary Club sowie der Kreisverband der Linken und einige Mühlhäuser an die Opfer. Das Gedenken im kleinen Kreis trat an die Stelle einer aktuell nicht möglichen öffentlichen Veranstaltung, wie sie am Holocaust-Gedenktag in Mühlhausen seit Jahren begangen wird.

„Das Geschehene bleibt Teil unserer Gegenwart. Die Mühlhäuser Stadtgesellschaft wird die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und das Gedenken an die Opfer wachhalten“, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Pfarrer Teja Begrich trug eine für ihn sehr treffliche Tageslosung vor: „Die in ihrem Geist irrewerden, werden Verstand annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen“.

Seit 1996 ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar ein bundesweiter Gedenktag. Er bezieht sich auf die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945.