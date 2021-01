Mühlhausen ermittelt Wohnbedarf

Blick aus dem Fenster einer sanierten Villa auf den Lenzeplatz in Mühlhausen. Projekte wie diese sollen vorangetrieben werden.

Mühlhausen. Die Stadtverwaltung Mühlhausen hat eine Studie in Auftrag gegeben, die den Wohnbedarf ermittelt. Das sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) unserer Zeitung. In der Stadt gebe es Bedarf an Einfamilienhäusern. Dem müsse man nachkommen, ohne die Innenstadt zu vernachlässigen.

In den vergangenen Monaten habe man auch die Bemühungen verstärkt, Eigentümer maroder Gebäude zu kontaktieren und zum Verkauf zu animieren – insbesondere auch an Stellen, die für Gäste auf den ersten Blick offensichtlich sind.

Schnell vergriffen sei stets hochwertiger Wohnraum. „Wir müssen darüber nachdenken, dass sich unsere städtische Wohnungsgesellschaft auch diesem Markt öffnet“, so Bruns.

Die Studie, deren Ergebnisse frühestens für Ende des Jahres erwartet werden, soll eine Handreichung sowohl für städtische, als auch genossenschaftliche und private Eigentümer sein. „Schon jetzt wissen wir: Barrierefreie Wohnungen nahe der Innenstadt, mit Balkon und mit Blick ins Grüne erfahren eine große Nachfrage“, sagt der Rathauschef.