Mühlhausen feiert Fête de la Musique

Zu Fête de la Musique kamen in den vergangenen Jahren viele Besucher in die Innenstadt.

Mühlhausen. In der Mühlhäuser Innenstadt spielt einen Abend lang die Musik zur Fête de la Musique.

Weltweit wird jährlich am 21. Juni, zur Sommersonnenwende, die „Fête de la Musique“ veranstaltet. Mühlhausen feiert seit 2018 gemeinsam mit über 500 Städten auf der ganzen Welt dieses Musikfest mit. Auf Plätzen und Straßen der Mittelalterlichen Reichsstadt spielen Bands, Solokünstler und Ensembles bis in die Abendstunden für die Besucher kostenlos, ohne Gage oder Honorar, aus purer Freude an der Musik. Die Straßenmusik bringt so vielfältige Klänge und buntes Treiben in Mühlhausens Mitte.

Dabei geht es um die zufällige Begegnung mit Musik aller Stilrichtungen, bei der sich die Besucher von heißen Rhythmen, rockigen Klängen oder ruhigen Tönen in unserer atmosphärischen Innenstadt verzaubern lassen.

Die Veranstaltung ist öffentlich, eintrittsfrei und ohne kommerzielle Absichten, heißt es aus dem Rathaus. An acht Plätzen wird gespielt, von der Marienkirche über den Steinweg bis zur Allerheiligenkirche, außerdem in Linsenstraße / Kuttelgasse, Neue Straße, am Kornmarkt und am Bachplatz. Einzelmusiker, Bands und Ensembles spielen zwischen 16 und 22 Uhr.

Alle Infos sowie die Programmbroschüre gibt es im Netz auf:muehlhausen.de/fete-de-la-musique