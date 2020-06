Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhausen: Fête de la Musique auf Instagram übertragen

Es wird ein etwas anderes Fête de la Musique in Mühlhausen in diesem Jahr. Corona-bedingt können am 21. Juni keine musikalischen Klänge durch die Innenstadt ertönen. Deswegen hat sich die Stadt eine Alternative überlegt.

Neun Mühlhäuser Künstler und Gruppen präsentieren sich in jeweils 30-minütigen Konzerten live bei Instagram. Fête-Freunde sind aufgerufen, der Musik ab 18 Uhr von Zuhause aus zu folgen. Von Country über Rock und Pop werde laut Stadtverwaltung für jeden etwas geboten.

Besonders die jungen Zuschauer werden sich über den Auftritt von Paula Sophie Bendrich, Finalistin von „The Voice Kids 2020“, zusammen mit „SimpleLive“ freuen, heißt es in der Mitteilung.

Die Konzerte werden am 21. Juni ab 18 Uhr live auf Instagram unter „fetedelalmusique.muehlhausen“ zu erleben sein.

Das Programm der Fête-Mühlhausen:

18 Uhr: Steve’s LiveMusic

18.30 Uhr: Cortado

19 Uhr: Landslide

19.30 Uhr: SimpleLive feat. Paula Sophie Bendrich

20 Uhr: Henningway

20.30 Uhr: Hot Mess

21 Uhr: Off the Cuff

21.30 Uhr: Sour Cream Experience

Gleichzeitig ruft die Stadtverwaltung jeden einzelnen dazu auf, an diesem besonderen Tag zu Hause selbst Musik zu machen. Deutschlandweit werden große und kleine Musiker um 17 Uhr die „Ode an die Freude“ in allen Varianten anstimmen – ob a-cappella, mit Begleitung oder instrumental. Jeder darf an diesem Tag aus Spaß an der Musik mitmachen und Eindrücke per Video, Audio oder Foto auf Instagram teilen.