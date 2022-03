Mühlhausen: Feuer zerstört Hilfsgüter für Ukraine

In der Nacht zu Donnerstag hat es in einer Fahrzeugverwertungsfirma in Mühlhausen gebrannt.

In der Nacht zu Donnerstag hat es in einer Fahrzeugverwertungsfirma in Mühlhausen gebrannt. Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand in der Sondershäuser Landstraße alarmiert. Die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Kräfte aus Mühlhausen rückten sofort aus. Später kamen auch die Wehren aus Görmar und Höngeda dazu. Neben dem Hilfeleistungslöschfahrzeug kam auch die Drehleiter zum Einsatz. In der Halle der Autofirma hatten Sachspenden für einen geplanten Hilfstransport in die Ukraine gebrannt, darunter Lebensmittel. Das Feuer sorgte für eine große Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf die Werkstatt und die angrenzende Wohnung verhindern. Die Spenden wurden jedoch durch das Feuer vernichtet. In der Halle sollen sich ersten Informationen nach auch Oldtimer befunden haben, die in Mitleidenschaft gezogen wurden – vor allem wegen des starken Rauchs. Es sollen mehrere Zehntausend Euro Schaden entstanden sein.