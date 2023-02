Mühlhausen: Gottesdienst zum Weltgebetstag

Mühlhausen. Anlässlich des Weltgebetstages findet in Mühlhausen ein Gottesdienst statt, bei dem für Frieden, Demokratie und Menschenrechte gebetet wird.

Zum diesjährigen Weltgebetstag und wegen der angespannten Lage zwischen Taiwan und China haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte verfasst. Der Kirchenkreis Mühlhausen lädt anlässlich dazu am Freitag, 03. März, um 18 Uhr ins Haus der Kirche am Kristianplatz 1 in Mühlhausen zum ökumenischen Gottesdienst ein. Gemeinsam soll den Berichten der Taiwanerinnen von ihrem Glauben zugehört und für Frieden, Demokratie und Menschenrechte gebetet werden.

Gottesdienste zum Weltgebetstag werden von Menschen in über 150 Ländern gefeiert. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf den Berichten der Taiwanerinnen, da sich seit dem russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auch der Konflikt zwischen China und Taiwan intensiviert hat und die Sorge über einen chinesischen Angriffskrieg wächst. Für China gehört Taiwan zu eigenem Staatsgebiet und es wurde mehrfach mit einer Eroberung gedroht. International wird Taiwan nicht als souveräner Staat anerkannt, doch die Einwohner von Taiwan wollen ihre politische Eigenständigkeit und demokratischen Freiheitsrechte behalten. Mit diesem Hintergrund sind die Gebete, Lieder und Texte entstanden.