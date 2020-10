Zum Kabarett lädt das Mühlhäuser Puschkinhaus am heutigen Freitag, 16. Oktober. Zu Gast ist um 19.30 Uhr die Erfurter Arche mit dem Stück „Wir gehen flöten! - Das Kabarettical“. Es spielen Julia Maronde und Dominique Wand, musikalisch begleitet von Kollegen an Klavier und Keyboards, Schlagzeug und Percussion.

Zu Inhalt: Sarah und Phillip wollen in der großen Stadt ihre Träume verwirklichen, Sängerin und Start-Up-Unternehmer werden. Sie lernen sich kennen. Träume wachsen und platzen. Denn in der großen Stadt nerven teure Wohnungen, fehlende Kitaplätze, befristete Jobs. Was hilft? Entspannte Stunden in der gemeinsamen Lieblingsbar und viel Humor.

Eintritt: 15 Euro, Karten vorab im Restaurant Puschkinhaus und an der Abendkasse