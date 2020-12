Mühlhausen: Kreisel am Blobach wird fertig

Der Kreisverkehr am Blobach steht vor seiner Fertigstellung. Ab Dienstag, 15. Dezember, gegen 14 Uhr, kann der Verkehr in alle Richtungen über den neuen Kreisverkehr am Blobach rollen. Bisher war es nicht möglich, in die Johannisstraße abzubiegen. Seit Mitte Juli war für 1 Million Euro der Kreisverkehr gebaut worden. Freitagmittag maßen Stefan Schmidt und Enrico Wichmann (von links) den Standort für eine Sitzgarnitur aus. Nach dem Kreisverkehr am Blobach soll nun – wohl 2022 – noch ein Kreisverkehr an der Burg, am Gymnasium, gebaut werden.