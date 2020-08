Mühlhausen lädt Seehofer ein

Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, spricht während der Pressekonferenz zum Abschluß der Innenministerkonferenz in Erfurt.

Die Stadt Mühlhausen will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) anlässlich der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften im kommenden Jahr einladen. Ein entsprechendes Schreiben werde im Rathaus gerade vorbereitet, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) am Freitag. Die Wettbewerbe finden vom 28. Juli bis 1. August 2021 statt. Vorausgegangen war die erfolgreiche Bewerbung Mühlhausens, nachdem der Kyffhäuserkreis die geplante Veranstaltung für dieses Jahr coronabedingt abgesagt hatte und sich auch für das kommende Jahr als Ausrichter dazu nicht in der Lage sieht. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ist Schirmherr der Meisterschaften. Zu der Veranstaltung werden etwa 2500 Feuerwehrsportler aus ganz Deutschland erwartet.