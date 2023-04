Mühlhausen: Neues Seelsorgeangebot in der Linsenstraße

Mühlhausen. In Mühlhausen eröffnet ein neues Seelsorgeangebot. Es ist vertraulich, anonym und kostenfrei.

Der Evangelische Kirchenkreis Mühlhausen eröffnet den „Gesprächsladen“ in der Linsenstraße 28 in Mühlhausen am Freitag, 14. April, um 12 Uhr. Dabei handelt es sich um ein Seelsorgeangebot des Evangelischen Kirchenkreises für Menschen in schweren Lebenslagen. Das Angebot ist vertraulich, anonym und kostenfrei, heißt es in der Ankündigung. Neben einem Besuch in der Linsenstraße kann der „Gesprächsladen“ auch unter Tel.: 0151/42439647 oder per E-Mail unter kontakt@der-gespraechsladen.de erreicht werden. Der „Gesprächsladen“ sei kein Café und soll auch keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten bilden. Es soll als Ergänzung dienen, bei der Kontakt zu bestehenden Angeboten vermittelt werden kann.