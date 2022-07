Mühlhausen: Regeln für den Stadtrat in Notlagen

Mühlhausen. Wie agiert ein Stadtrat in Notlagen? Mühlhausen hat jetzt sowohl die Hauptsatzung als auch die Geschäftsordnung geändert, um genau das zu regeln.

Wie eine Sitzung des Stadtrates in Notsituationen ablaufen kann, das sollen in Mühlhausen jetzt verschiedene Änderungen in der Hauptsatzung und in der Geschäftsordnung genauer definieren. Die Änderungen der beiden Regelwerke beschloss der Mühlhäuser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

Unter Notlagen fallen unter anderem Naturkatastrophen und Pandemien. Schon in den vergangenen beiden Corona-Jahren wurden Vorgehensweisen des Stadtrates geändert, um trotz der geltenden Bestimmungen Beschlüsse fassen zu können. So wurde zum Beispiel Ende vergangenen Jahres die Möglichkeit von Videokonferenzen in die Hauptsatzung eingearbeitet.

Laut Kommunalaufsicht waren diese Regelungen allerdings noch nicht ausreichend. Durch die Änderung von Hauptsatzung und Geschäftsordnung hat die Stadt Mühlhausen diese nun präzisiert.

Keine Wahlen bei schriftlicher Beschlussfassung

Unter anderem wurde die Möglichkeit eines sogenannten Umlaufverfahrens in die Geschäftsordnung eingearbeitet. Mithilfe dieses Verfahrens kann der Stadtrat nun Beschlüsse auf schriftlichem oder elektronischem Wege fassen. Eine Zusammenkunft des Gremiums ist dabei nicht nötig. Änderungsanträge, Anträge zur Geschäftsordnung, Wahlen oder geheime Abstimmungen sind dabei nicht zulässig.

Zur Gewährleistung der Öffentlichkeit schreibt die Geschäftsordnung nun außerdem vor, dass Sitzungen des Stadtrates per Video in einen für die Öffentlichkeit zugänglichen Raum übertragen werden müssen. Der bereits seit Jahren etablierte Live-Stream ins Internet reicht nicht aus.