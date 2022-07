Mühlhausen ruft zum Stadtradeln auf

Jeder der in Mühlhausen wohnt, arbeitet oder einem Verein angehört, kann mitmachen.

Mühlhausen. Zum dritten Mal beteiligt sich Mühlhausen an der Aktion. Schon im vergangenen Jahr ist eine beträchtliche Zahl an gefahrenen Kilometern zusammengekommen.

Bereits zum dritten Mal beteiligt sich die Stadt Mühlhausen beim Stadtradeln. Wie es in einer Mitteilung heißt, können in diesem Jahr vom 5. bis 25. September alle mitmachen, die in Mühlhausen und dessen Ortsteilen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Ob zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule, ins Freibad oder ins Grüne – jeder geradelte Kilometer zählt.

Bei der Anmeldung kann jeder ein Team gründen oder sich einem bestehenden Team anschließen. Altersbeschränkungen gibt es nicht. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die nach der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten.

Grundsätzlich gehe es beim Stadtradeln um Spaß am Fahrradfahren – aber auch darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen.

Fast 40.000 Kilometerim Vorjahr geschafft

2021 wurden beim Mühlhäuser Stadtradeln 39.242 Kilometer von 190 aktiven Radlern in 19 Teams geradelt. Dies entspreche einer Vermeidung von fünf Tonnen CO 2 . Auch für 2022 hoffe die Stadt auf möglichst viele aktive Radlerinnen und Radler. Dadurch werde ein aktives Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung gesetzt, heißt es.

Stadtradeln ist eine 2008 ins Leben gerufene internationale Kampagne für mehr Klimaschutz und Radverkehr. Mit über 1800 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist es das größte Städtenetzwerk Europas, das sich für einen umfassenden und gerechten Klimaschutz einsetzt.

Wer mitmachen möchte, kann sich im Internet unter www.stadtradeln.de/muehlhausen-thueringen registrieren und sich einem Team anschließen.