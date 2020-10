Die Kreisstadt verstärkt ihre Bemühungen in die Geschwindigkeitskontrolle. Jetzt wurde in einen Panzerblitzer, einen Blitzeranhänger, investiert – zusätzlich zur Technik für den stationären Blitzer in der Langensalzaer Straße und den mobilen.

Der Vertrag mit der Firma Jenoptik, deren Technik im stationären Blitzer an der Langensalzaer Straße und den mobilen eingebaut ist, war ausgelaufen. Die Leistungen wurden neu ausgeschrieben. Der Anbieter kommt mit der Firma Vetro Verkehrselektronik nun aus Wismar und wird in den kommenden Wochen am bekannten Standort am Krankenhaus eine neue Blitzersäule aufstellen lassen, Dienstag verschwand die alte. Die sieben Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes wurden in den vergangenen Tagen von einem Vetro-Mitarbeiter mit der neuen Technik vertraut gemacht.

Mobiler Blitzer weiterhin im Einsatz

Der Panzerblitzer, der vorerst für ein halbes Jahr gemietet wird, ist rund um die Uhr im Einsatz und erledigt seine Arbeit selbstständig. „Unsere Mitarbeiter aus dem Vollzugsdienst können wieder verstärkt anderen Aufgaben nachgehen“, sagt Claudia Litzkow-Hardegen. Sie leitet bei der Stadtverwaltung den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung.

Die Mitarbeiter des Vollzugsdienstes werden im Umgang mit der neuen Technik geschult, die auch im mobilen Blitzer eingesetzt ist. Die soll ab November im Einsatz sein. Foto: Claudia Bachmann

Dennoch solle auch der mobile Blitzer, für den es seit Mitte Mai in der Kernstadt und den Ortsteilen 21 mögliche Einsatzstellen gibt, weiter unterwegs sein. Seit Februar 2018 wird vom Ordnungsamt im Stadtgebiet per mobilem Blitzer die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrolliert, zusätzlich zum fest installierten Gerät in der Langensalzaer Straße.

Gemessen wird an Gefahrenstellen

Auch die Messstellen wurden an sogenannten Gefahrenstellen festgelegt, so die Stadtverwaltung. Dazu gehören Unfallschwerpunkte, gefährliche Streckenabschnitte, wie Kurven und Engstellen, sowie allgemein schutzwürdige Bereiche, wie vor Kindergärten, Schulen und Altenpflegeheimen. Die Standorte seien von der Stadtverwaltung mit der Landespolizeidirektion Erfurt festgelegt worden – in vielen Fällen, wie in der Osterwaldstraße, auf Hinweis von Bürgern hin. Seit Mai gibt es 21 Messpunkte, das sind acht mehr als zuvor.

Corona hinterließ auch bei den Geschwindigkeitskontrollen ihre Spuren, denn der Vollzugsdienst war viel mit Corona-Kontrollen befasst, sodass wenig Zeit blieb, die Einhaltung der Geschwindigkeit zu kontrollieren. So sind nach Aussage von Litzkow-Hardegen noch nicht alle neuen Messstellen regelmäßig angefahren worden.

Konstante Zahlen bei stationärem Blitzer

Die Standorte würden jährlich analysiert, so die Stadtverwaltung. Zudem prüfe man kontinuierlich, ob die Messungen auf andere Standorte ausgeweitet werden sollten. Derzeit aber gebe es keine Bemühungen, das Netz der Messpunkte zu verdichten. Was den Panzerblitzer angeht: Er wird im Wesentlichen – abhängig von den Grundstücksverhältnissen – an jenen Stellen zu finden sein, wo auch mobil geblitzt wird, denn nur jene Punkte sind mit der Polizei abgesprochen. Entscheidet sich die Verwaltung dazu, den Panzerblitzer zu kaufen, dann würde er 120.000 Euro kosten.

Auch wenn der stationäre Blitzer schon seit knapp fünf Jahren seinen Platz in der Langensalzaer Straße hat, würden noch immer zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. „Die Zahlen sind konstant“, sagt Litzkow-Hardegen. Im halben Jahr zwischen Mai und August gab es in Mühlhausen 9200 verwertbare Fotos von Geschwindigkeitsüberschreitungen. 6500 Verstöße am stationären Blitzer wurden geahndet, 2700 am mobilen. Das ist binnen sechs Monaten mehr als die Hälfte des Vorjahres – trotz Corona: 4595 Mal waren im Jahr 2019 Geschwindigkeitsüberschreitungen an den damals noch 13 Mess-Standorten geahndet worden.