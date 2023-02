Mühlhausen: Sonderführung in archäologischer Ausstellung

Mühlhausen. In der archäologischen Ausstellung findet eine Sonderführung statt. Krisztina Péró, Fachreferentin für Ur- und Frühgeschichte, gibt Einblicke in frühgeschichtliche Entwicklungen verschiedener Zeitzeugnisse.

Im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen berichtet Krisztina Péró, Fachreferentin für Ur- und Frühgeschichte, bei einer Führung in der archäologischen Dauerausstellung über Veränderungen in der Natur und präsentiert Zeitzeugnisse. Beginn der Führung ist am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr. Der Eintritt beläuft sich für Erwachsene pro Person auf acht Euro, für Kinder zwischen vier und 14 Jahren auf zwei Euro. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine telefonische Anmeldung unter

03601 / 85660 erforderlich.

Die Führung startet in der Zeit der Linienbandkeramik. Vorgestellt werden typische, mit schwungvollen Verzierungen versehene Keramikgefäße, welche die Zubereitung und Aufbewahrung unterschiedlicher Gerichte möglich machte. Unter anderem werden die Wege dieser Materialien von dem Herkunftsort bis zur letzten Verwendung in der Führung erläutert. In Form von Vorschau in weitere archäologischen Epochen werden die Besucherinnen und Besucher über wertvolle Rohstoffe in der Bronze- oder römischen Eisenzeit mehr erfahren und dazu Einblicke in die Sammlungsarbeit des Fachreferates Ur- und Frühgeschichte erhalten.