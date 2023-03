Mühlhausen: Sonderführung zum Geburtstag von Johann Sebastian Bach

Mühlhausen. Anlässlich des 338. Geburtstages von Johann Sebastian Bach findet in Mühlhausen neben der Altstadtführung eine Sonderführung statt.

Neben einer öffentlichen Führung durch die Mühlhäuser Altstadt können Interessierte auch an einer Sonderführung zur Geschichte des Komponisten Johann Sebastian Bach teilnehmen. Die Altstadtführung findet am Samstag, 18. März, um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist die Tourist-Information in der Ratsstraße 20 in Mühlhausen. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro und eine Anmeldung wird empfohlen (Telefon: 03601/404770).

Zum 338. Geburtstag des Komponisten Bach, am Dienstag, 21. März, um 14 Uhr folgt die Sonderführung „Auf den Spuren von Johann Sebastian Bach“. Auch hier ist der Treffpunkt die Tourist-Information in Mühlhausen. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro und auch eine Anmeldung wird unter gleicher Telefonnummer empfohlen.

Inhalt der Sonderführung ist das Leben und Wirken von Johann Sebastian Bach während seiner Zeit in Mühlhausen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren Wissenswertes über diesen Lebensabschnitt des Musikers. Seine Zeit von 1707 bis 1708 zählt zur „Zeit der frühen Meisterschaft“, aus der eine Zahl an Kantaten hervorging. Außerdem trat Bach im Juni 1707 sein Amt als Organist in der Mühlhäuser Divi Blasii Kirche an.