Im Jugendprojekt Boje in Mühlhausen finden jetzt auch Kinder, Jugendliche und Familien Rat, wenn sie Suchtprobleme haben.

Mühlhausen: Suchtberatung in der Boje läuft eingeschränkt an

Anfang Januar hat die Suchtberatungsstelle für Familien im Jugendprojekt Boje am Mühlhäuser Kiliansgraben die Arbeit aufgenommen. Wegen des Corona-Lockdowns kann der Betrieb aktuell aber nur eingeschränkt laufen, berichtet Judith Vockrodt-Reich, Leiterin der Boje und ausgebildete Suchtberaterin.

Die Beratungen geschehen im Moment entweder über das Telefon oder aber in Einzelgesprächen. „Kommen kann aber weiterhin jeder, der Hilfe braucht“, unterstreicht Vockrodt-Reich. Dazu zählen vor allem Kinder und Jugendliche, die entweder selbst mit Suchtproblemen zu kämpfen haben, oder in deren Familien Alkohol und Drogen konsumiert werden. Das Beratungsangebot sei nicht für Einzelfälle gedacht. Denn Sucht sei häufig ein Familienproblem.

Unterstützt wird Vockrodt-Reich dabei zum Beispiel von Sozialarbeitern und vor allem von der Abteilung Suchtmedizin des Ökumenischen Hainich-Klinikums (ÖHK) als Kooperationspartner. Denn die Boje, die unter dem Dach des Evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen angesiedelt ist, ist neben der Betreuung von Kindern und Jugendlichen nun auch eine offizielle Außenstelle der Klinik. Sie soll unter anderem ein erster, niedrigschwelliger Anlaufpunkt sein, bei dem sich Betroffene in nicht-klinischer Atmosphäre mit dem Gedanken anfreunden können, Hilfe anzunehmen.

So werden Patienten zum Beispiel an den Kiliansgraben vermittelt, wenn vor allem Redebedarf besteht. Braucht es eine tiefgreifendere medizinische Versorgung, überweist Judith Vockrodt-Reich an das ÖHK.

Auf die Idee zu einer Beratungsstelle für Familien kam Judith Vockrodt-Reich selbst. Durch ihre Arbeit im Jugendprojekt lag ihr die Beratung von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen, für die es im Unstrut-Hainich-Kreis bisher noch gar keine und thüringenweit nur eine Handvoll Angebote gibt.