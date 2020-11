Mühlhausen: Unendlichkeit und ein Traum mit Klarinette

Der Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Mühlhäuser Museen, Michael Scholl, hat für sein Engagement die Thüringer Kulturnadel erhalten. Die gab es in diesem Jahr wenig feierlich per Post, da die geplante Veranstaltung den Corona-Verordnungen zum Opfer fiel. „Freuen tut man sich prinzipiell immer über so etwas“, sagt Scholl. „Das stellt definitiv eine Wertschätzung dafür dar, dass der Freundeskreis wirklich was bewegt.“

Diese Ehrung sei aber nicht für ihn allein, sondern für den gesamten Freundeskreis. „Wir haben so viele Mitglieder und Menschen im Vorstand, die in ihren Fachgebieten vor sich hin ackern. Die Nadel ist definitiv keine Ehrung für mein Ego sondern für den Freundeskreis.“

Eine breite Basis für Kultur in der Stadt

Den Verein gibt es seit April 2010, gegründet unter anderem von Scholl selbst. Eine breite Basis in der Bevölkerung sollte die Kulturszene unterstützen – und die fand sich auch. „Bei der Gründung hatten wir schon etwa 100 Mitglieder“, so Scholl. Heute sind es über 300 Menschen, die spenden, Veranstaltungen und Benefizkonzerte organisieren. Über 200.000 Euro hat der Freundeskreis so schon eingenommen und in die Kulturszene im Landkreis investiert.

Das erste Projekt, mit dem der Freundeskreis in ihre über zehnjährige Arbeit startete, war die Restaurierung einiger Fundstücke vom Truppenübungsplatz in Weberstedt, Waffen, die im 16. Jahrhundert wohl in den Bauernkriegen Einsatz fanden. „Die sahen schlimm aus, total verrostet und oxidiert“, erinnert sich Scholl. „Wir haben sie restaurieren lassen. Bis dahin gab es in Mühlhausen keine Fundstücke aus der Region.“ Heute sind die Waffen am Kornmarkt zu sehen.

Scholl ist hauptberuflich Arzt, er leitet ein Dialysezentrum in Mühlhausen. „Die Arbeit ist manchmal nicht ganz einfach“, meint er. „Kunst und Kultur ist da ein dankbares Feld, da kann man mal abtauchen und regenerieren.“ Er selbst ist nicht künstlerisch tätig, aber: „Ich habe einen Traum, irgendwann Klarinette spielen zu lernen.“

Eine Sammlung, die auf Goethe zurückgeht

Im aktuellen Projekt des Freundeskreises steht aber erst einmal Goethe im Vordergrund, beziehungsweise eine Kunstsammlung, die auf Goethe zurückgeht: Die Altäre und Gemälde, die bislang im Weimarer Schloss lagerten, stehen nun für fünf Jahre in der Marienkirche aus. Goethe beeinflusst auch Scholls Umgang mit Kunst und Kultur. Er spricht von Museen als ein „Unendliches in Bewegung“, ein Goethe-Zitat. „Museen sind das Gedächtnis der Menschheit, und das wird fortwährend weitergeschrieben“, erklärt er. „Deshalb müssen sich auch Museen ständig im Wandel befinden.“

Anderswo würden Städte und Kreise gerne mal bei der Kultur die Gelder kürzen. „Das ist wirklich der Verdienst des Freundeskreises“, meint Scholl. „Wir sind eine Art Schutzschild um die Museen. Es wäre aber auf der anderen Seite auch nicht gut, sich nur auf den Staat zu verlassen. So haben die Menschen einen direkten Bezug zur Kultur, weil sie selbst daran mitgewirkt haben.“

Zehnjähriges Jubiläum im elften Jahr feiern

Im vergangenen Mai hätte ein großes Festkonzert stattfinden sollen, um das zehnjährige Jubiläum des Vereins zu feiern. Das musste jedoch auf Juni 2021 verschoben werden. „Auch wenn das dann eigentlich schon unser elfjähriges Jubiläum ist“, sagt Scholl. Dass nun auch noch die Kulturnadel per Post kam, sieht er gelassen. Anders sieht das bei der aktuellen Notlage der Kulturszene aus. „Das macht mich sehr, sehr traurig“, so Scholl. „Ich habe als Arzt alles mitgetragen, aber für die Schließungen der Museen und Theater habe ich kein Verständnis.“

Schon im Frühjahr musste die Kulturszene mit allen Aktivitäten pausieren, jetzt im November gilt erneut die Schließungsverordnung. „Dabei könnte man so viel über Besucherzahlen regulieren,“ meint Scholl. „Das sind ganz bittere Zeiten für Kulturschaffende.“ Auch die Kulturlandschaft leide stark: „Was einmal verschwunden ist, kann man nicht einfach so wieder hervorzaubern.“