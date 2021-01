Mühlhausen: Unfall im Kreisverkehr

Eine Straßenlaterne stoppte die Irrfahrt eines Kleinwagens am Sonntag im Mühlhäuser Petristeinweg. Gegen 17.50 Uhr war ein 73-Jähriger mit seinem Opel Corsa in den Kreisverkehr am Blobach eingefahren. Hierbei übersah er den Suzuki Ignis des 68-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Suzuki gegen die Straßenlaterne geschoben wurde. Verletzte gab es nicht, teilt die Polizei. An den Autos und der Laterne entstand Sachschaden.