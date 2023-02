Mühlhausen: Unternehmer-Treffen zur Energiesicherheit

Mühlhausen. Die Stadtverwaltung lädt Unternehmerinnen und Unternehmer zum Netzwerktreffen ein, um unter anderem über die aktuelle Situation und laufende Energieprojekte in Mühlhausen zu informieren.

Die Stadtverwaltung lädt interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer am Montag, 27. Februar, um 17 Uhr zum Unternehmer-Netzwerktreffen bei den Stadtwerken Mühlhausen ein. Dort werden die Stadtwerke über die aktuelle Situation und laufende Energieprojekte in Mühlhausen informieren. Außerdem werden Referenten der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur über Fördermöglichkeiten für energetische Neuausrichtung im Industrie- und Gewerbebereich sprechen. Diese Themenschwerpunkte hatten sich die Unternehmerinnen und Unternehmer beim vorangegangenen Netzwerktreffen im November 2022 gewünscht.

Das Netzwerk ist im Frühjahr 2018 ins Leben gerufen worden. Es war vor allem die Idee, die „neue Generation“ der Unternehmerschaft zu vernetzen. Hintergrund ist der Generationenwechsel, der in vielen Betrieben ansteht. Neben dem Austausch stehen fachliche Informationen und mögliche Kooperationen im Fokus. Aus diesem Grund finden die Treffen wechselnd auch in Unternehmen statt, was Einblicke in aktuelle Projekte und Entwicklungen der Branchen ermöglicht. Inzwischen zieht das Netzwerk auch Besucher an, die außerhalb der ursprünglichen Zielgruppe liegen.