Mühlhausen verabschiedet Kita-Konzept

Der Stadtrat verabschiedete das Kita-Konzept. An der Stelle der jetzigen Kindertagesstätte Siedlungszwerge in der Mühlhäuser Sachsensiedlung soll neu gebaut werden.

Die Kindergarten-Landschaft der Kreisstadt wird sich in den kommenden Jahren verändern. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstag mit der einstimmig verabschiedeten Fortschreibung des Kindertagesstättenkonzepts 2020.

Konkret heißt das: Die Verwaltung schlägt den Abriss des Kindergartens „Siedlungszwerge“ in der Sachsensiedlung vor, an dieser Stelle soll neu gebaut werden. Der derzeitige Zustand des Hauses wird von Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) in der Ratssitzung als „katastrophal“ beschrieben. Das neue Haus soll die Siedlungszwerge aufnehmen und auch die Nonnenberg-Eichhörnchen aus der Nonnenbergstraße. Auch die Beschlussvorlage zu Bauplänen wurde ohne Gegenstimme angenommen.

Geplant ist der Umzug der Nonnenberg-Eichhörnchen für 2023. Für 2021 soll in den städtischen Haushalt Geld für die Planung eingestellt werden, für 2022 und 2023 sind die Bauarbeiten avisiert. Die Umsetzung des Beschlusses ist laut Bruns abhängig vom Haushalt. Für die Fachplanung sollen Fördermittel beantragt werden.

Vorgesehen ist im Kita-Konzept auch die Sanierung der Einrichtung Friedrich Fröbel am Lindenbühl sowie die Schließungen von Anne Frank (2026) und dem Butzemannhaus (2027).