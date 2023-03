Mühlhausen: Verkaufsoffener Sonntag steht im Zeichen des Autos

Mühlhausen. In der Innenstadt von Mühlhausen findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. Dabei liegt das Auto und Fahrrad im Fokus.

Unter dem Titel „Autofrühling“ findet am Sonntag, 2. April, zwischen 13 und 18 Uhr in der Mühlhäuser Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt. Interessierte finden im Bereich zwischen Obermarkt, Steinweg, Kornmarkt und Untermarkt um die zehn Autohäuser und drei Fahrradhändler, die ihre Modelle vorstellen und für Tipps und Fragen bereitstehen. Auch einige Vereine sind vertreten, so wie der Trabant-Club Mühlhausen, die „Oldtimer- und Motorsport Freunde Mühlhausen e.V.“ und der Funker-Verein „DARC Ortsverband Mühlhausen“. Des Weiteren gibt es am Untermarkt eine Zahl an Kinderattraktionen und Verpflegung. Am Ober- und Untermarkt ist für Live-Musik gesorgt.