Mühlhausen verlängert Vertrag mit dem Panzerblitzer

Futuristisch mutet der Panzerblitzer mit seiner Hülle aus Stahlblech an, der derzeit am Vogteier Platz in Mühlhausen die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer überwacht. Das Messsystem befindet sich hinter beschusssicherem Spezialglas.

Er gehört vermutlich zu den effizientesten Mitarbeitern der Verwaltung, ist aber in Teilen der Bevölkerung wohl auch der unbeliebteste. Er trotzt eisiger Kälte und sengender Hitze. Er arbeitet nicht im Homeoffice und er schreibt keine Überstunden obwohl er oft sieben Tage die Woche, rund um die Uhr im Einsatz ist. Einzig zum Aufladen der Batterien muss er alle paar Tage an die Steckdose. Gemeint ist kein Beamter aus Fleisch und Blut, sondern der Poliscan FM1 im Enforcement Trailer, so der offizielle Name – besser bekannt als Panzerblitzer.