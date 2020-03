Mühlhausen: Vor einer Werbetour in der heimischen Region

Wie die Zeiten sich ändern, deutete Axel Friedemann am Samstagvormittag an: „Früher schrieb ein Absolvent zehn bis zwölf Bewerbungen, heute würden sie die Unternehmen am liebsten direkt von der Schule aus mit zu sich nehmen.“ Das Fazit des Fachschulleiters für Technik: Gut ausgebildete Fachkräfte werden mehr gesucht denn je. Den kommenden Studenten legte er am Tag der offenen Tür seiner Schule die Mühlhäuser Schwerpunkte der Ausbildung nahe: „Bei der Elektrotechnik sind dies Energietechnik und Prozessautomatisierung, bei der Maschinentechnik Konstruktion und Fertigungstechnik.“ Anmeldeschluss für das kommende Ausbildungsjahr sei der 31. März. Im Sommer verlassen die im Berufsschulzentrum des Landkreises angesiedelte Fachschule 56 staatlich anerkannte Techniker. „Damit haben wir den Tiefpunkt erreicht, bereits im kommenden Jahr sind es wieder zwei Klassen, die wir verabschieden.“

Kontakte zu Firmen konnten die jungen Akademiker am Samstag in der Aula der Beruflichen Schulen zu Firmen aus der näheren und ferneren Umgebung des Ausbildungsstandortes Mühlhausen knüpfen. Die Leinefelder Automatisierungs-Firma Tobol suchte zum Beispiel 15 bis 20 Elektrotechniker für ihre Firmenerweiterung. Für Firmenleiter Chris Heinemann war es selbstverständlich, bei der Fachschule für Technik nach Mitarbeitern zu suchen. „Ich habe dort in 2000 selbst meinen Techniker gemacht.“

Lukas Weiterer war am Samstag mit am Firmenstand von Tobol. Er steigt bei Tobol im April zum Abteilungsleiter auf. Der Leinefelder (27) absolvierte 2018 seine Prüfung zum staatlich anerkannten Elektrotechniker in Mühlhausen und wurde von Tobol direkt übernommen.

Der Thüringer Energieversorger TEAG war erstmals auf der Firmenkontaktmesse. „Von Erfurt aus leiten wir die operative Netzführung“, erklärte Frank Hirndorf. Der 56-Jährige ist von Hause aus Elektrotechniker. „Sehr viele Kollegen haben hier schon ihre Techniker-Ausbildung gemacht“, sagte er mit Blick auf die Fachschule für Technik. „Wir haben von hier sehr gut ausgebildete Techniker bekommen“, lobte er im Nachsatz. Der Bedarf sei bei der TEAG aber deutlich höher.

Landrat Harald Zanker (SPD) war am Samstag zur Terminabsprache mit Schulleiter Friedemann gekommen. „Wir nehmen uns gemeinsam eine Vorstellungsrunde in den Firmen vor“, kündigte er an. Das sei nach dem Generationswechsel auf Führungsebene nötig.