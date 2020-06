Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhausen will Deutsche Feuerwehrmeisterschaften 2021 ausrichten

Die Stadt Mühlhausen bewirbt sich um die Ausrichtung der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften 2021. Das hat am Donnerstagabend der Hauptausschuss beschlossen. Die Veranstaltung, bei der etwa 2.500 Feuerwehrsportler aus ganz Deutschland erwartet werden, sei ein herausragendes sportliches Ereignis und eine gute Werbung für die Stadt, begründete Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) die Initiative. Nach Rostock und Cottbus würden die Wettkämpfe erstmals in Thüringen stattfinden. Ursprünglich sollte der Kyffhäuserkreis den Wettbewerb bereits in diesem Jahr in Bad Frankenhausen ausrichten. Auch eine Verschiebung auf das kommende Jahr sei geprüft worden, laut Landratsamt im Kyffhäuserkreis jedoch nicht möglich.

Nun will die Stadtverwaltung Mühlhausen schnellstmöglich einen Organisationsstab gründen, der sich mit den Vorbereitungen beschäftigt. Mühlhausen ist derzeit der einzige Bewerber beim Deutschen Feuerwehrverband als Organisator. Vor 14 Tagen sei eine Delegation in Mühlhausen gewesen und habe die Stadt als möglichen Austragungsort für gut befunden. Etwa 10.000 Besucher werden, laut Stadtverwaltung, erwartet. Die Kosten für den Wettkampf, der vom 28. Juli bis 1. August stattfinden soll, belaufen sich auf 150.000 Euro. 90.000 Euro davon kämen über Teilnahmegebühren zurück. Auch Bund und Land sollen um finanzielle Unterstützung gebeten werden, der Eigenanteil der Stadt soll sich auf maximal 30.000 Euro belaufen, sagte Bruns.

