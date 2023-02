Vor imposanter Kulisse fand im Juni 2022 in Mühlhausen der Wettbewerb im Hakenleitersteigen zu den Deutschen Feuerwehrmeisterschaften statt.

Mühlhausen will Olympiade ausrichten

Mühlhausen. Der Stadtrat Mühlhausens beschloss, die Bewerbung für die Olympiade der Feuerwehrleute abzuschicken. Doch die verlangt ein Millionen-Budget.

Die Stadt Mühlhausen will sich um die Ausrichtung der Feuerwehr-Olympiade 2026 bewerben. Das beschloss der Stadtrat am Mittwochabend.

1,2 Millionen Euro wird das kosten, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), der für die Bewerbung geworben hatte. 500.000 Euro würden Startgelder und Sponsoren dann wieder einspielen. Zudem erwarte er Geld von Bund und Land.

5000 Sportler und 30.000 Gäste

Die internationale Olympiade, die vergangenes Jahr in Slowenien stattgefunden hat, bringe 5000 Sportler in die Stadt und 30.000 Gäste. Um den sportlichen Vergleich der Feuerwehrleute auszurichten, brauche es aber in der Region Kooperationspartner. Bruns sprach vom Landkreis und der Stadt Bad Langensalza.

Der Beschluss ist laut dem OB als Willensbekundung zu sehen. Noch könne man keine Aussagen zur Finanzierung machen. Die Bürgerliste kritisierte, dass die Pläne nicht vorab im Finanzausschuss besprochen wurden angesichts der „nicht unerheblichen Finanzierungslücke“.

Pfingsten 2022 hatte Mühlhausen vier Tage lang die Deutschen Feuerwehrmeisterschaften ausgerichtet und viel Lob dafür erhalten. Die Wettkämpfe mit 1300 Sportlern fanden im Stadion an der Aue und in der Stadt auf dem Kleinen Blobach statt.