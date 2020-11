Mühlhausen: Zehn stellvertretend für Tausende

Die traditionelle Auszeichnungsveranstaltung der Stadt Mühlhausen zum Tag des Ehrenamtes kann in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden. „Gerade dieses Jahr, in dem auch die Vereinsarbeit stark ausgebremst wurde, wäre uns dieses Zusammensein besonders wichtig gewesen“, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). „Auf Dauer, das haben uns die zurückliegenden Monate vor Augen geführt, können wir Menschen nicht ohne den direkten Kontakt auskommen.“

In Mühlhausen engagierten sich Tausende Mitbürger in den rund 180 Vereinen, Verbänden und Selbsthilfegruppen in ihrer Freizeit und unentgeltlich für das Zusammenleben. Um dafür danke zu sagen werden stellvertretend für so viele Engagierte in der

Regina Kallert Foto: Bernd Mahr

Stadt und deren Ortsteilen zehn Menschen in drei Kategorien und mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Kultur

Christina Köhler (Mühlhäuser Seniorenchor) sorgt in der Coronazeit dafür, dass die Kommunikation im Chor nicht zum Erliegen kommt. Sie hat durch tägliche Telefonate mit Vereinsmitgliedern die Verbindung aufrechterhalten und kleinere Treffen organisiert, damit sich die Mitglieder nicht aus den Augen verlieren.

Regina Kallert (Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegeverein) unterstützt das Erscheinen der Mühlhäuser Beiträge und organisiert den Versand der Abonnementexemplare. Mit Engagement erstellte sie

Christian Meux Foto: Steffen Scholl

ein Register zu den Veröffentlichungen als Hilfsmittel für Geschichtsinteressierte, sowie Freunde von Heimat- und Naturkunde.

Christian Meux aus Bollstedt kümmert sich seit mehr als zehn Jahren täglich um das Tiergehege in Höngeda. Er füttert und pflegt die Tiere und kümmert sich um die Anlage. Er führt die Arbeit von Baldur Listemann fort, der das Gehege aufgebaut hat. Das gilt besonders dann, wenn sich bei den Ziegen, Schafen, Hühnern, Gänsen und Enten wieder Nachwuchs eingestellt hat, als beliebtes Ausflugsziel.

Sport

Peggy Hoppe und der Mühlhäuser Hundesportverein haben es sich zur Aufgabe gemacht, für und mit den Menschen gehorsame, familienfreundliche und

Peggy Hoppe Foto: Peggy Hoppe

sportlich aktive Hunde auszubilden – als Bereicherung für Mensch und Umwelt. Sie deckt zuverlässig die Trainingszeiten ab und teilt gern ihr Wissen mit anderen Hundebegeisterten, zu denen besonders viele junge Menschen gehören.

Andreas Helbing (ebenfalls Mühlhäuser Hundesportverein) ist seit vielen Jahren engagiertes Mitglied und als Vorstandsmitglied und Kassenwart aktiv. In dieser Aufgabe sorgt er seit Jahren für „gesunde Finanzen“ des Vereins. Bei ihm laufen viele Fäden zusammen. So organisiert er regelmäßig Veranstaltungen und gilt als vertrauensvoller Ansprechpartner zu sämtlichen Belangen des Vereins.

Paula Fritzlar (Mühlhäuser Röblinglaufverein) ist eine junge Frau mit großem Herzen für Menschen, denen es nicht gut geht. Der diesjährige Röblinglauf konnte

Andreas Helbing Foto: Matthias Hohmann

nicht wie gewohnt stattfinden. Paula sammelte im Internet mit den von ihrer Oma gehäkelten Tieren, die seit Jahren längst viele Fans haben, 1457,17 Euro für die Thüringer Kinderhospizarbeit. Bis nach Barcelona konnte sie die Herzen der Menschen erreichen.

Soziales

Karola Müller ist seit 1998 Mitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Aufgrund ihres Einfühlungsvermögens und ihrer Fähigkeit, auf andere Menschen zuzugehen, schuf sie im Verein ein vertrauensvolles Miteinander. Kulturarbeit und soziale Betreuung wurden ihre Hauptbetätigungsfelder.

Kristina Pohlmann ist seit 2007 als „Grüne Dame“ im

Karola Müller Foto: Norbert Hammer

Mühlhäuser Hufeland-Klinikum auf verschiedenen Stationen tätig. Großen Einsatz zeigt sie auf der Palliativstation im Umgang mit Schwerstkranken und deren Angehörigen. Sie findet die nötige Ruhe und Aufmerksamkeit.

Kristina Pohlmann Foto: Anke Pfannstiel

: Volker Krause Foto: Marco Eisenhardt

Volker Krause gehört seit 1992 zur Freiwilligen Feuerwehr Bollstedt, wo er Wehrführer und stellvertretender Vereinsvorsitzender ist. Neben seinem Beruf als Kfz-Mechaniker stellt er seine Zeit in den Dienst der Feuerwehr. Als Verantwortlicher für die Ausbildung der Einsatzabteilung bringt er Erfahrung und Fachwissen ein.

Sonderpreis

Jan - Erik Reiske Foto: Thomas Reiske

Jan-Erik Reiske ist Schüler des Evangelischen Schulzentrums Mühlhausen. Er engagiert sich seit 2015 im Deutschen Roten Kreuz und Jugendrotkreuz und hat an seiner Schule einen Schulsanitätsdienst aufgebaut. Bereits sehr früh hat er ein Interesse zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen entwickelt und dies mit Eifer umgesetzt.

Die ursprünglich für Freitag, den 13. November, geplanten Ehrungen sollen nachgeholt werden. „Persönlich möchte ich jenen danke sagen, die in diesem Jahr stellvertretend ausgezeichnet werden. Dazu werden wir sie – sobald es die Situation zulässt – ins Rathaus einladen“, so der Oberbürgermeister.

Die Auszeichnung in der Kategorie Unternehmer des Jahres will die Stadt Mühlhausen später bekannt geben.