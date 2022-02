Mühlhausen: Zumba in der Mittagspause

Mühlhausen. Die Volkshochschule Unstrut-Hainich lädt zum Zumba-Kurs ein.

Zu einem Zumba-Gold-Kurs in der Mittagspause lädt die Volkshochschule Unstrut-Hainich ab 1. März ein. In der Turnhalle der Volkshochschule in Mühlhausen werden immer dienstags von 13 Uhr bis 13.45 Uhr lateinamerikanische Rhythmen trainiert. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist Zumba Gold für Menschen mit leichten Handicaps, für ältere Menschen und auch Anfänger geeignet.

Anmeldungen per E-Mail aninfo@vhs-uh.de, Telefon: 03601/812 691 oder über die Website www.vhs-uh.de.