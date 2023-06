Mühlhausens Knutsch-Ecke: Knisternde Erotik mit Unbekannten

Alexander Volkmann über einen Ort, an dem man Lieben oder Entsetzen lernt.

Neulich lauschte ich einem Gespräch junger Männer. Es ging um den Berliner „KitCatClub“. Meine Recherche ergab: Ein Besuch wird als „Mischung aus Traum, Porno und Party“ beschrieben. Halbnackte Menschen feiern in einer Großraumdisco und zwischendurch gibt es sexuelle Interaktionen unter den Partygästen.

Das beschauliche Mühlhausen hat keine derartige Lokalität zu bieten. Darüber darf man gespaltener Meinung sein.

Es gibt aber einen Ort, an dem man dennoch mit Unbekannten in sehr engen Körperkontakt geraten kann. Mühlhausens Knutsch-Ecke ist ein Geheimtipp.

Sie befindet sich an der Kreuzung von Feldstraße und Alter Blobach. Die schmalen Gehwege führen dazu, dass die 90-Grad-Ecke sehr eng genommen werden muss – und das in beide Richtungen.

Und so habe ich selbst schon einmal erlebt und öfter beobachtet, dass Passanten hier unfreiwillig in den Gegenverkehr geraten. Es ist einer der wenigen Orte, an dem zwischen knisternder Erotik und Mund-Abwischen sicher alles drin sein dürfte.