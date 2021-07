Mühlhausens Rathaus wieder offen

Mühlhausen. Mühlhausens Verwaltung öffnet ihre Räume wieder. Was ist dabei zu beachten?

Wie die Mühlhäuser Stadtverwaltung mitteilt, ist das Rathaus ab sofort wieder geöffnet. Corona-bedingt hatte es in den letzten Monaten nur nach Absprache Termine gegeben. Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) hatte gegenüber unserer Zeitung das Prozedere gelobt; es habe reibungslos geklappt – ohne Wartezeiten.

In den öffentlich zugänglichen Bereichen der Gebäude, in den Fluren und Wartebereichen in den Büros sei aber weiter medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Offen sind auch das Mehrgenerationenhaus und die Bibliothek.