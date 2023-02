Mühlhausens Thälmannstraße wird gesperrt

Mühlhausen. Mittwoch beginnen die Arbeiten in der Thälmannstraße in Mühlhausen. Die Straße wird komplett gesperrt. Wie lange sollen die Arbeiten dauern? Was soll passieren?

Mittwoch kommender Woche, 22. Februar, wird mit dem grundhaften Ausbau der Thälmannstraße in Mühlhausen begonnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Speziell geht es um den Abschnitt zwischen Thomas-Müntzer-Straße und Bahnhofsplatz. Um die Straße zu sanieren und umzugestalten, müsse die Fahrbahn voll gesperrt werden, heißt es. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Oktober dauern.

Die Straße gehört zu den schlechtesten in Mühlhausen. An ihr sollen Fahrbahn und Fußwege neu werden, auch der Trinkwasserverband plant neue Leitungen. Die Straße, deren Zustand so oft kritisiert wird, soll auch einen Radweg erhalten. Parken wird nach der Umgestaltung nur noch an einer Straßenseite möglich sein.