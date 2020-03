Eine Altlastenfläche: Die ehemalige Mülldeponie und heutige Abfallumladestation Aemilienhausen in Mühlhausen.

Müllkippen, Militärbrachen, aufgegebene Betriebe: Unstrut-Hainich-Kreis will belastete Flächen sanieren

Ehemalige Müllkippen, aufgegebene Betriebe, frühere Militärflächen: Auch im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es sogenannte Altlast- oder Verdachtsflächen. Etliche davon gehören dem Kreis selbst, wie Landrat Harald Zanker (SPD) im Kreistag auf Anfrage von Jonas Urbach (CDU) bekanntgab.

Den größten Teil der Flächen machen demnach die ehemaligen Mülldeponien aus DDR-Zeiten aus. Sie wurden nach 1990 stillgelegt und saniert und gelten als Altablagerungen. Der Kreis besitzt laut Landrat 112 Flurstücke mit solchen Ablagerungen, davon alleine 30 auf der Deponie Aemilienhausen.

17 Flurstücke bei Altstandorten

Bei Altstandorten, also ehemaligen Betriebsflächen oder Militärgrundstücken sind es laut Zanker 17 Flurstücke. Anlass für Urbachs Anfrage war, dass das Land angekündigt hat, die Untersuchung und Sanierung solcher Flächen bis Ende 2022 zu fördern. Damit sollen Gewässer geschützt und die Grundstücke wieder nutzbar gemacht werden.

Der Kreis habe großes Interesse an dem Programm und beabsichtige, Fördermittel zu beantragen, heißt es in der Antwort weiter. Es gebe Bedarf für die Untersuchung, die Sanierungsplanung bis zur eigentlichen Sanierung und die folgende Überwachung betroffener Standorte.

Welche Flächen dazu konkret in Frage kommen, könne man noch nicht sagen, da die Förderrichtlinie erst Anfang des Jahres in Kraft trat. Zudem stünden zunächst nur sieben Millionen Euro für ganz Thüringen zur Verfügung. Das sei bei rund 3900 Altablagerungen und 8657 Altstandorten in Thüringen vergleichsweise wenig. Auch Gemeinden, Firmen und Privatleute könnten zudem Mittel aus dem Programm beantragen.