Müllsammeln in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Grundschule Ufhoven beteiligte sich am weltweiten Aktionstag Clean Up Day.

Drei Müllsäcke waren in der ersten halben Stunde voll – und das allein auf dem Weg zwischen Ufhoven und Bad Langensalzas Innenstadt. Der Müllberg, den die 85 Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Grundschule aufhäuften, sollte am Freitag noch deutlich größer werden. Die Schule beteiligte sich mit der Sammelaktion am sogenannten World Cleanup Day.

Der findet am Samstag statt. Jährlich säubern Millionen von Mitmachern in 180 Ländern Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse und die Meere von achtlos beseitigtem Abfall und Plastikmüll. Und zum ersten Mal wurden in diesem Jahr – wegen des Wochenendes schon am Vortag – auch Schulen dazu aufgefordert. Mehr als 1000 Schüler nahmen in Thüringen teil.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Amelie aus der dritten Klasse der Evangelischen Grundschule weiß genau, warum es so wichtig ist, dass Plastikmüll nicht in der Umwelt landet: „Der zersetzt sich zu kleinen Teilchen und landet im Grundwasser und im Meer.” Und damit kommt Plastik in die Nahrungskette der Menschen.

Seit 2018 gibt es den Aktionstag, erklärt Initiator Holger Holland vom Trägerverein Lets Do It! Germany. Er selbst kam nach Bad Langensalza, um sich vom Engagement der Grundschule zu überzeugen. Denn gesammelt wird hier regelmäßig, sagt Schulleiterin Liesa Kötz. Damit ist die Schule ganz nah bei den Initiatoren, die meinen: „Jeder Tag ist Cleanup Day.”

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Mühlhausen.