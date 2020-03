Mülverstedterin singt vor Millionenpublikum auf TV-Bühne

Am Sonntag wird die 14-Jährige Mülverstedterin Paula-Sophie Bendrich in der SAT. 1- Fernsehshow „The Voice Kids“ zu sehen sein. Vor einem Millionenpublikum wird die Schülerin das Lied „Blinder Passagier“ von Johannes Oerding singen. Ob sich nach ihrem Auftritt einer der Musiker in seinem roten Ledersessel umdreht und die Gymnasiastin in sein Team aufnimmt, das lässt Paula-Sophie Bendrich offen.

In der Castingshow für junge Musiktalente müssen die Jurymitglieder, bestehend aus Pop-Musiker Max Giesinger, Sasha, Lena Meyer-Landrut und der Musikgruppe „Deine Freunde“, aus rund 300 talentierten Kindern insgesamt 60 Teilnehmer auswählen. Diese treten dann in den folgenden Shows gegeneinander an.

Bei der Show in den Herbstferien 2019 beworben

Die Juroren sitzen in einem Sessel, dieser ist mit der Rückseite zur Bühne und den Sängern gedreht. Ohne die jungen Musiker sehen zu können, müssen die Juroren nur durch das Hören der Stimme entscheiden, ob sie ein Talent in ihr Team aufnehmen oder nicht. Findet ein Juror gefallen an dem, was er hört, muss er einen Buzzer drücken. Der rote Ledersessel dreht sich zur Bühne. Dreht sich mehr als ein Sessel, hat das Gesangstalent auf der Bühne die Wahl und darf sich selbst aussuchen, zu welchem der Juroren es gerne ins Team möchte.

In den Herbstferien des vergangenen Jahres habe sich Paula-Sophie Bendrich eher aus einer Laune heraus bei der Fernsehshow beworben. Gemeinsam mit ihrem Vater sandte sie der Produktionsfirma ein kurzes, selbst gedrehtes Video samt Bewerbungsschreiben zu.

Bei der Übertragung des kleinen Films habe es offenbar Probleme gegeben, erläutert Matthias Bendrich. „Kurze Zeit später erhielt ich einen Anruf vom Produzenten der Show, mit der Bitte, unser Video erneut zu übertragen. Er habe nur Sequenzen des Gesangs hören können, sei davon aber angetan“, sagt der Vater.

Kandidatin sieht sich selbst nicht als großes Talent

Paula-Sophie selbst sieht sich nicht als großes Talent. „Ich singe immer mal wieder im Bad, für mich allein. Auch auf einer Hochzeit von unseren Bekannten hab ich schon mal gesungen, aber sonst nicht“, sagt die Schülerin. In der darauffolgenden Woche sei die Einladung zum Probesingen ins Haus geflattert. Vater und Tochter machten sich auf nach Berlin. Vor zwölf Musikprofis performte die Mülverstedterin drei Songs, mit Erfolg. Am Sonntag wird der erste große Entscheid der Sendung über die Bildschirme der Republik flimmern.

„Ich war so aufgeregt, kannte die Show auch nur aus dem Fernsehen, und wenn man dann selbst auf der Bühne im Studio vor laufenden Kameras steht, das ist ein unglaublich aufregendes Gefühl“, sagt Paula-Sophie. Gemeinsam mit ihrer Familie wird die 14-Jährige am Sonntag vor dem Bildschirm sitzen und mit Spannung erwarten, was von ihrem Auftritt ausgestrahlt wird.