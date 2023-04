Münchner Vocalsolisten beim Osterkonzert im Kloster Volkenroda

In der Klosterkirche Volkenroda sind am Ostersonntag die Münchner Vocalsolisten zu Gast.

Volkenroda. Ein Teil des Doppelquartetts präsentiert sich am Sonntag. 9. April zusätzlich als Blechbläser.

Die Münchner Vocalsolisten unter der Leitung von Benedikt Haag sind erneut zu Gast zum traditionellen Konzert, das am Ostersonntag, 9. April um 19.30 Uhr in der Klosterkirche Volkenroda beginnt. Gegründet hatte sich das Ensemble im Jahr 2011, übrigens in Vorbereitung auf ein Konzert in Volkenroda. Diesmal werden sich vier Mitglieder des Doppelquartetts zusätzlich als Blechbläser präsentieren und damit neue Farben ins Programm bringen.

Im Mittelpunkt des Abends steht die 1878 entstandene doppelchörige Messe „Cantus missae“ von Josef Gabriel Rheinberger. Dessen Schüler Joseph Renner jun. bezeichnete sie als die „wohl bedeutendste achtstimmige Messe der neueren Zeit“, den „Höhepunkt unter den a cappella geschriebenen Werken Rheinbergers“. Das Werk verbindet Formen der Renaissance und des Barock mit liebgewordenen Klangvorstellungen deutscher Romantik.

Des Weiteren sind in – nicht chronologischer Reihenfolge aufgezählt - Chorwerke von Jacobus Gallus, Johann Pachelbel und Bach sowie von Mendelssohn Bartholdy und Bruckner zu hören. Neugierig darf man sein auf Ausschnitte aus Dvořáks 9. Sinfonie „Aus der neuen Welt“, die in einer Blechbläserbearbeitung zu hören sein werden.

Das Konzert schließt mit einem Halleluja, allerdings nicht dem berühmten aus Händels „Messias“, sondern dem Schlusschoral aus Bachs Kantate „Erfreut euch, ihr Herzen“.

Karten zum Osterkonzert gibt es im Vorverkauf an der Klosterpforte, Telefon (036025) 5590, E-Mail: info@kloster-volkenroda.de. Sie kosten 14 Euro; an der Abendkasse dann 16 Euro. Kinder bis 18 Jahre haben kostenlosen Eintritt.