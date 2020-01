Müntzer kehrt im Januar zurück

Im Januar soll die Sanierung der Stadtmauer am Inneren Frauentor in Mühlhausen auch offiziell abgeschlossen werden. Das sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) gegenüber unserer Zeitung. Dann soll auch das Denkmal Thomas Müntzers wieder aufgestellt werden.

Anfang Februar 2018 war das Denkmal abtransportiert worden, um genügend Platz für die umfangreiche und langwierige Sanierung der Stadtmauer zu haben. Das Ende der 1950er Jahre von Will Lammert geschaffene Denkmal fand Platz auf dem Gelände der Firma Denkmalpflege an der Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen. Seit Mitte Dezember ist der Blick auf die Stadtmauer am Inneren Frauentor in Mühlhausen wieder ungetrübt. Die Maurerarbeiten sind abgeschlossen. Seit 2017 wurde die Mauer auf einer Länge von 34 Metern saniert. Schon 2006 hatten Statiker die Standfestigkeit nicht mehr garantieren können. Ursprünglicher Plan war, die Mauer mit Eichenpfählen zu sichern. Die Idee wurde - auch aufgrund der finanziellen Unterstützung von Land und Bund - verworfen. Gut anderthalb Millionen Euro haben Abriss und Wiederaufbau gekostet. Anders als erwartet, war kaum ein Stein wiederzuverwenden. Steine zu beschaffen, hat sich als schwierig erwiesen.