Der Mühlhäuser Musiker Steve Rettelbusch wird am letzten Freitag im Mai zum Mühlhäuser Grünmarkt spielen..

Musik zum Grünmarkt in Mühlhausens Innenstadt

Mühlhausen. Mit einem besonderen Bonbon will die Stadt Mühlhausen am Tag nach Himmelfahrt ins Zentrum zum Bummeln locken. Das steckt dahinter.

Musikalisch bereichert wird der wöchentlich in der Freiluftsaison stattfindende Grünmarkt am Tag nach Himmelfahrt, Freitag, 27. Mai. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung Mühlhausen mitteilt, bieten von 7 bis 14 Uhr Händler ihre frischen und saisonalen Produkte aus der Region an und laden zu einem Bummel über den Mühlhäuser Obermarkt und den Steinweg ein. Außerdem umrahmen von 12 bis 14 Uhr der Mühlhäuser Sänger und Gitarrist Steve Rettelbusch den Markt mit handgemachter Musik.

Bis Oktober ist immer freitags von 7 bis 14 Uhr Grünmarkt-Zeit auf dem Mühlhäuser Obermarkt und dem Steinweg. Dienstags findet der Mühlhäuser Wochenmarkt von 8 bis 17 Uhr auf dem Obermarkt statt.