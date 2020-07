Thamsbrück. Das Nepalropa Ensemble Weimar / Kathmandu spielt beim Orgelsommer in Thamsbrück.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Reise nach Nepal

„Frühling – Sommer – Herbst – Monsun“ – unter dieser Überschrift haben die drei jungen experimentierfreudigen Musiker Mirosława Cieślak (Orgel), Franziska Trommer (Blockflöten und Bansuri) und Robert Pauli (Sitar, Perkussion) ein Programm entwickelt, bei dem neben europäisch-traditionellen Instrumenten auch Himalaja-Instrumente zum Klingen gebracht werden. Am Freitag, 24. Juli, 19 Uhr, gibt das Nepalropa-Ensemble Weimar / Kathmandu in der evangelischen St.-Georgkirche in Thamsbrück ein Konzert im Rahmen des Thüringer Orgelsommers. Das Ensemble hat sich das Ziel gesetzt, Musik über die Grenzen der Kontinente hinweg zu verbinden.

Bei allen akustischen Ausflügen bleibt das kleine südasiatische Land Nepal stets der Ankerpunkt, zu welchem Franziska Trommer seit sechs Jahren enge Beziehungen pflegt und sich in sozialen wie musikalischen Projekten engagiert.

Die Veranstalter weisen auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung am Ein- und Auslass hin. Konzertkarten gibt es für 12 Euro an der Tageskasse (ab eine Stunde vor Konzertbeginn). Sitzplätze in der Kirche sind derzeit reduziert. Bei hoher Nachfrage wird das Konzert um 20.30 Uhr wiederholt.

Freitag, 24. Juli, 19 Uhr, Reservierungen sind unter konzertreihe@orgelsommer.de möglich.