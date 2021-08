Musiker spielen Programm auf und mit Glasflaschen in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Zur Veranstaltungsreihe Sommerlaune in Bad Langensalza kommen am Freitag „GlasBlasSing“.

Scherben bringen Glück, heißt es. Doch wer auf eine richtige Portion Glück aus ist, lässt die Flaschen ganz und macht damit Musik. Flaschenmusik. Dass selbst Trauermärsche heiter klingen, wenn man sie auf Flaschen spielt, hat die Gruppe „GlasBlasSing“ bereits belegt.

Nun wollen sie die Flaschen auch in Bad Langensalza klingen lassen. Wie es in einer Mitteilung heißt, sind die vier Musiker mit ihrem etwa zweistündigen Programm „Happy Hour“ am kommenden Freitag, 6. August, zur Veranstaltungsreihe „Sommerlaune“ in Bad Langensalza zu Gast. Ab 19 Uhr spielt das Quartett Musik auf allem, was der Flüssigkeitenaufbewahrungsfachhandel zu bieten hat.

Sollte das Wetter gut sein, können für das Konzert im Freien Gartenstühle und Decken mitgebracht werden. Sollte das Wetter schlecht sein, weicht die Musikgruppe mit ihrem Konzert in das Kultur- und Kongresszentrum aus.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Touristinformation, Bei der Marktkirche 11, Bad Langensalza; Reservierung unter Telefon: 03603/ 83 44 24.