Musikinstrumente und Elektronik bei Brand in Bad Langensalza zerstört – Zwölfjähriger verletzt

Wie die Polizei mitteilte, brannte es am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in der Hauptstraße in Henningsleben. Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einem Anbau, in dem unter anderem Musikinstrumente lagerten, aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Henningsleben, Wiegleben und Bad Langensalza rückten aus. Der zwölfjährige Sohn des Hauseigentümers hatte das Feuer entdeckt und sich leicht an den Händen verletzt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus, konnte dieses aber am Abend wieder verlassen.

Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Noch ist die Brandursache nicht abschließend geklärt. Zeugenaussagen zufolge, soll der Junge vor dem Brand mit einem Feuerzeug hantiert haben. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

