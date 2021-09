Musikverein findet in alter Papierfabrik Übergangsdomizil

Bad Tennstedt. Ein Sponsor stellt dem Bad Tennstedter Musikerverein einen Lagerraum kostenlos zur Verfügung.

Der Musikverein in Bad Tennstedt atmet auf. Denn er hat ein Übergangsdomizil gefunden für die Zeit, wo er vorübergehend seinen Probenraum in der Aula verliert. Der Unternehmer Roland Allstädt stellt einen Raum in der alten Papierfabrik in der Erfurter Straße zur Verfügung. Kostenlos.

Allstädt, der den gleichnamigen Landmaschinen-Handel in Bad Tennstedt betreibt, hatte in unserer Zeitung von den Problemen des Vereins gelesen. „Der Raum wird frei, da bietet es sich an“, sagt er. Es handelt sich um ein früheres Lager der Papierfabrik. Zunächst will er eine Heizung einbauen. Die Musikerinnen und Musiker kümmern sich dann in Eigenleistung um den Bodenbelag und das Malern der Wände.

Allstädt ist der größte Förderer des Musikvereins und als Sponsor auch Mitglied. „Er hat gefragt, wieso wir ihn nicht darauf angesprochen haben“, berichtet der musikalische Leiter Wolfgang Friedrich, dass die Musiker an diese Möglichkeit gar nicht gedacht haben. Er ist froh: „Wir hätten auf der Straße gestanden.“

Auch der Rest des Vereins ist glücklich, dass sich ein Übergangsdomizil in Bad Tennstedt fand. Denn er hat viele Kinder und Jugendliche aus der Kurstadt in seiner Reihen. Ein Probenraum in anderen Orten im Umfeld wäre somit ungünstig gewesen. Außerdem haben die Musikerinnen und Musiker den Raum in der alten Papierfabrik komplett für sich allein und können somit auch ihre Instrumente, Notenständer und anderen Geräte dort lagern.

Der Verein verliert übergangsweise seinen Probenraum, weil die angrenzende Regelschule saniert wird. Die Aula in der Cölestin-August-Just-Straße wird dann wie die Mehrzweckhalle für den Unterricht gebraucht. Die Stadt konnte den Musikern keine Ausweichmöglichkeit anbieten, weil voraussichtlich auch die Zwei-Felder-Halle im selben Zeitraum saniert werden soll. „Der Verein kann bleiben solange er will“, informiert Roland Allstädt.