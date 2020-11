Corona-Task-Force ordnet nach positiven Tests neue Struktur im Heim an

Die Corona-Task-Force des Rettungswesens, die schnelle Eingreifgruppe, geht mit ihrer Arbeit in die dritte Woche. Einrichtungen für pflegebedürftige und behinderte Menschen sind, gemeinsam mit dem Kooperationspartner Deutsches Rotes Kreuz (DRK), die Hauptanlaufpunkte – bisher, in der zweiten Corona-Welle, fünfmal. Zwischen 50 und 180 Menschen – Bewohner der Einrichtungen und Mitarbeiter – sind zu screenen. Das heißt: Es werden Abstriche genommen, um eine Infektion mit dem Sars-Cov-2-Virus nachzuweisen. Alle aktuellen Ereignisse im kostenlosen Corona-Live-Blog

Zurückgreifen kann die Task Force auf eine Gruppe aus elf Notärzten und zwölf organisatorischen Leitern Rettungsdienst, so wie Heiko Fuchs, der in der Rettungsleitstelle des Landkreises arbeitet, einer ist. Sie befinden sich in einem Bereitschaftsdienst-System.

Einsatz muss schnell, innerhalb weniger Stunden, vorbereitet werden

Gerufen werde man immer dann, wenn es einen positiven Corona-Fall in einer Einrichtung gibt. Dann müsse ein Einsatz schnell, innerhalb weniger Stunden, vorbereitet werden. „Schwierig wird es immer, alle Mitarbeiter auch zu erreichen“, sagt Fuchs.

Zu klären sei, ob es infektiologisch getrennte Bereiche in der Einrichtung gibt. Alle Bewohner dieser Bereiche würden dann getestet. In einem Pflegeheim in Bad Langensalza habe man beim schnellen Testen alle Bewohner und des Personals 28 weitere Infizierte ermittelt. Laut Fuchs eine „überraschend hohe Zahl“.

Das gesamte Heim wurde neu strukturiert und in drei getrennte Bereiche unterteilt. In den Folgetagen habe es weitere Infektionen gegeben; diese Menschen wurden dann unter Quarantäne gesetzt. „Ohne dieses schnelle Handeln hätte es eine noch deutlich höhere Zahl Infizierter geben, noch mehr Lebensgefahr für Risikopatienten“, sagt Fuchs. Dass es schwierig ist, die alten Menschen aus ihrem Umfeld zu reißen, daraus macht er keinen Hehl.

Für die nächsten Tage weiter steigende Zahlen erwartet

Dass die Task Force bisher unerkannte Infektionen ermittelt, lobt Landrat Harald Zanker (SPD) und schickt den Appell hinterher an die Leiter von Pflegeeinrichtungen und -diensten, Antigen-Testungen zu nutzen. „Das Virus verbreitet sich schneller und leichter als ein Influenzavirus.“

Er erwartet für die nächsten Tage weiter steigende Zahlen. Montagmorgen wurden 222 Infizierte registriert. Zwischen Montagfrüh und Montagnachmittag stieg die Zahl derer, die im Krankenhaus behandelt wurden, von 19 auf 21, die der Toten von neun auf zwölf. „Es sind die alten Menschen, die derzeit unsere Opfer sind“, sagt Zanker angesichts des Alters der aktuellen Toten, das zwischen 80 und über 90 Jahre liegt.

Zufrieden mit dem Einhalten der Maßnahmen

Eine Wirkung der seit Montag geltenden Allgemeinverfügung, die die Maskenpflicht ausweitet und den Nachwuchssport im Verein verbietet, erwartet er erst in zwei bis drei Wochen. Montagnachmittag befanden sich 838 Menschen in Quarantäne. „Wir steuern stark auf die 1000 zu“, sagt Zanker.

Mit dem Einhalten der Maßnahmen sei er zufrieden. Am Wochenende habe es 30 Kontrollen im Handel gegeben – zwischen Diedorf und Bad Tennstedt, selbst im kleinen Neunheilingen. Zu beanstanden gewesen sei in den Lebensmittelmärkten, Imbissen, bei Bäckern und Fleischern nichts. Nur die Polizei habe eine Ordnungswidrigkeit ermittelt.

Bisher hat es nach Aussage der Kreisverwaltung 505 Verfahren nach Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen gegeben. Sie kosteten insgesamt 35.080 Euro.